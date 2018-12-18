Более 400 тысяч жителей Дагестане обеспечили водой в 2018 году

Махачкала, , 11:34 — REGNUM Строительство 13 объектов водоснабжения и водоотведения общей стоимостью 651 млн рублей завершено в Дагестане в течение 2018 года. Они обеспечивают питьевой водой 26 населенных пунктов, в которых проживает около 420 тысяч человек. Об этом главе региона Владимиру Васильеву доложил министр строительства и ЖКХ Дагестана Малик Баглиев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации республики.

Руководитель ведомства также отметил, что в 2019 году в Дагестане в рамках национального проекта «Экология» планируется вести строительство ещё 28 объектов водоснабжения и водоотведения, за счет которых почти 640 тысяч человек будет обеспечено водой.

Напомним, в конце сентября Малик Баглиев заявил, что для решения всех проблем в сфере водоснабжения Дагестана, которые остро стоят годами, необходимы серьёзные денежные вложения, а именно около 23 млрд рублей. Наиболее проблемным министр назвал город Буйнакск, где требуется построить 11 объектов на общую сумму свыше 5 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, одним из наиболее крупных объектов водоснабжения, построенных в 2018 году в Дагестане, стал водопровод, проложенный в Сулейман-Стальском районе республики. Объект, рассчитанный на более чем 17 тысяч кубометров в секунду, обеспечит питьевой водой около 40 тысяч человек. Среди них не только 90% населения Сулейман-Стальского района, но и жители ряда отдельных сёл Курахского, Магарамкентского, Табасаранского и Хивского районов.

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