Развратителя петербургских школьниц задержали в Челябинске

Санкт-Петербург, , 11:34 — REGNUM Житель Челябинской области при помощи интернета совершил действия сексуального характера в отношении двух учениц 4-го класса одной из петербургских школ. Удаленность преступника от жертв не помогла избежать ответственности — 30-летний мужчина задержан и доставлен в Петербург.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, с заявлениями о противозаконных действиях сексуального характера в отношении 10-летних девочек в конце ноября в правоохранительные органы обратились их матери.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность злоумышленника была установлена. 17 декабря сотрудники полиции задержали подозреваемого в Челябинске, по месту регистрации, и доставили в Петербург. Он изобличен в том, что совершал преступления в период с 16 октября по 8 ноября 2018 года посредством одной из социальных сетей, осознавая, что девочки не достигли 14-летнего возраста.

«Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пересечения и предъявлении ему обвинения. Расследование уголовного дела продолжается», — отмечают в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

По части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») может быть назначено наказание до 20 лет лишения свободы.