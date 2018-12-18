В Чёрное море вошёл британский корабль-разведчик

Киев, 18 декабря 2018, 11:25 — REGNUM В Чёрное море вошёл корабль HMS Echo (H87) британского королевского ВМФ, сообщил 18 декабря Украинский милитарный портал.
Визит проводится в рамках соглашения между Великобританией и Украиной, достигнутых 21 ноября 2018 года.
В издании отмечают, что прибытие корабля было запланировано на 2019 год, однако, в связи с провокацией Украины в Керченском проливе, Великобритания поспешила выполнить договорённости.
Помимо корабля, Британия пообещала направить на Украину своих инструкторов для обучения морской пехоты и спецназа ВСУ.
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Как ранее передавало ИА REGNUM, 25 ноября 2018 года три корабля украинских ВМС были с применением силы задержаны российскими пограничниками в районе Керченского пролива за нарушение государственной границы.
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