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«Первый этап МЦД»: запускаются скоростные электрички «Москва-Одинцово»

Общество

В 2019 году этот участок войдёт в схему движения поездов «Одинцово-Лобня»

Одинцово, Московская область, 18 декабря 2018, 11:21 — REGNUM  Скоростные электрички «Москва-Одинцово» запустят на этой неделе, заявил 18 декабря губернатор Московской области Андрей Воробьёв на заседании правительства региона.

«На этой неделе состоится запуск скоростных электричек на участке «Москва-Одинцово». Это первый этап масштабного проекта по созданию Московских центральных диаметров. В 2019 году этот участок войдёт в схему движения поездов «Одинцово-Лобня», — сказал он.

Также губернатор напомнил о планах по запуску МЦД2 «Нахабино-Подольск» в 2019 году.

Воробьёв назвал эту работу «очень важной», и заявил, что она позволит сократить время в пути жителям Подмосковья.

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