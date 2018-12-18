«Первый этап МЦД»: запускаются скоростные электрички «Москва-Одинцово»

Одинцово, Московская область, , 11:21 — REGNUM Скоростные электрички «Москва-Одинцово» запустят на этой неделе, заявил 18 декабря губернатор Московской области Андрей Воробьёв на заседании правительства региона.

«На этой неделе состоится запуск скоростных электричек на участке «Москва-Одинцово». Это первый этап масштабного проекта по созданию Московских центральных диаметров. В 2019 году этот участок войдёт в схему движения поездов «Одинцово-Лобня», — сказал он.

Также губернатор напомнил о планах по запуску МЦД2 «Нахабино-Подольск» в 2019 году.

Воробьёв назвал эту работу «очень важной», и заявил, что она позволит сократить время в пути жителям Подмосковья.