Афганское министерство здравоохранения заявило о росте числа наркозависимых

Кабул, , 11:53 — REGNUM Официальные представители министерства общественного здравоохранения Афганистана заявили, что число наркозависимых в Афганистане увеличивается.

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, данное заявление было сделано в ходе ежегодного совместного заседания министерства общественного здравоохранения Афганистана, министерства внутренних дел Афганистана, министерства по борьбе с наркотиками Афганистана и Управления Организации Объединённых Наций по наркотикам и преступностью.

Согласно вышеупомянутому заявлению, каждый год не менее 40 тысяч афганцев получают помощь в государственных реабилитационных центрах.

Официальный представитель министерства по борьбе с наркотиками сказал, что наряду с героином, гашишем, опиумом и алкоголем среди молодёжи получают распространение новые виды наркотиков, что вызывает серьезные опасения.

Глава программы по снижению спроса на наркотические вещества министерства по борьбе с наркотиками заявил, что главной причиной роста зависимых является легкий доступ к наркотикам.