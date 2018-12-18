Путин приветствовал участников фестиваля Российского движения школьников

Москва, , 11:18 — REGNUM Сегодня, 18 декабря, президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам ежегодного зимнего фестиваля Российского движения школьников (РШД). В 2018 году фестиваль проходит под девизом «РДШ исполняет мечты», сообщается на сайте Кремля.

Путин отметил, что это масштабное мероприятие объединяет инициативных, творческих ребят из многих регионов России. На фестивале в Москве они смогут пообщаться со сверстниками и обсудить важные темы.

Приоритетное место в программе фестиваля уделено встречам с опытными наставниками, педагогами, деятелями культуры и искусства, предпринимателями, представителями крупных отечественных компаний.

«Фестиваль позволит школьникам получить полезные знания и навыки», — выразил уверенность глава государства и пожелал участникам РШД удачи и всего наилучшего.

Справка ИА REGNUM :

Российское движение школьников (РДШ) — общественно-государственная детско-юношеская организация, деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников. Организация создана по указу президента РФ 29 октября 2015 года.

Читайте также: РДШ в честь своего трехлетия проведет более 100 мероприятий по всей России