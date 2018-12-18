В Новой Зеландии будет построен первый электрический паром

Веллингтон, , 11:25 — REGNUM Новозеландская компания West Ferries запустит пассажирский паром, работающий исключительно на электроэнергии с нулевым выбросами в атмосферу; стоимость парома оценивается в 4 миллиона долларов.

Как сообщает новостное агентство «NZ Herald», строительство судна начнется в ближайшее время и в декабре следующего года оно будет введено в эксплуатацию. Это судно станет первым подобным в южном полушарии.

Новое судно будет оснащено сдвоенными электрическими двигателями, которые обеспечат рабочую скорость в 20 узлов.

Отмечается, что паром будет представлять собой совершенно новую разработку — в первую очередь он будет обладать уникальным дизайном, позволяющим сократить издержки при строительстве и эксплуатации. Корпус будет выполнен из карбоновых пластин, снижающих вес судна без потери прочности. Электрический мотор позволит также снизить расходы на топливо — новый паром обеспечит местных жителей дешевым и экологическим транспортом.