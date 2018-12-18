Массовым народным гулянием встретят Новый год в Великом Новгороде

Великий Новгород, , 11:06 — REGNUM Массовое народное гуляние состоится на площади Победы-Софийской в Великом Новгороде в Новогоднюю ночь с полуночи до 2 часов ночи 1 января. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре мэрии, в это время на площади состоится праздничная новогодняя программа.

Новгородцев по традиции поздравят с Новым годом официальные лица города и области, Дед Мороз и Снегурочка, а также творческие коллективы. Новогодний фейерверк начнётся в 1:15.

В центре города до 3 часов ночи будет организована выездная торговля и работа аттракционов.

На время гуляний движение транспорта по площади и прилегающим к ней улицам будет перекрыто — с 00:30 до 2:30 1 января. Добраться в центр города ночью будет возможно на дополнительных рейсах городских автобусов — они будут курсировать до 2:30. С 5:30 автобусные маршруты начнут работу в обычном режиме.

Мэрия опубликовала программу праздничных мероприятий в Великом Новгороде, которые начнутся 22 декабря с церемонии зажжения огней на главной городской ёлке.

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