В США компании сняли рекламу с телешоу после слов ведущего о мигрантах

Вашингтон, , 11:06 — REGNUM Ряд компаний заявили, что снимают свою рекламу с выходящей на Fox News программы «Вечер с Такером Карлсоном» после слов ведущего о том, что «миграционный кризис» в Америке делает страну «беднее и грязнее». Об этом сообщает The Hill.

О своем отказе размещать рекламу в данном шоу первой объявила страховая компания Pacific Life, чей ролик был показан сразу же после скандального высказывания ведущего — ролик описывал компанию как «защищающую поколения семей уже 150 лет», и фирма тут же получила в соцсетях соответствующую реакцию с просьбой дистанцироваться от шоу Карлсона. За ней последовали Nautilus Inc. (материнская компания производителя тренировочной экипировки Bowflex), веб-сайт личных финансов NerdWallet и другие.

В заявлении Nautilus говорится, что ее реклама размещается в различных СМИ, без выбора определенных программ или ведущих, и тем не менее компания запросила Fox News удалить свою рекламу из эфира программы Такера Карлсона.

На слова ведущего жестко отреагировал конгрессмен Тед Лью, написавший в своем твиттере:

«Уважаемый Такер Карлсон, я — мигрант. Мыло очищает мою кожу так же, как вашу. Мои родители были бедны, они усердно трудились и начали успешный бизнес. Теперь их сын в Конгрессе. Так что возьмите свою ненависть к мигрантам и засуньте ее».