Более половины граждан РФ не одобряют гражданский брак

Москва, , 10:58 — REGNUM Женатые люди обычно более счастливы, чем неженатые. В этом уверены 61% жителей России. С ними не согласны 23% опрошенных. Затруднились ответить 5%. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Если люди хотят иметь детей, то они должны вступить в брак (63%). 35% респондентов думают, что заключение брака для рождения детей необязательно.

Для 51% граждан РФ ненормально, когда люди живут в гражданском браке. 47% не осуждают такой вид отношений двух людей.

По мнению 51% опрошенных, развод не выход из ситуации, когда супруги не могут решить свои семейные проблемы. 44%, напротив, считают, что развод — лучший выход из семейных неурядиц.

Опрос проведен 22−28 ноября 2018 года по всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах в 52 субъектах РФ методом личного интервью.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, подавляющее большинство жителей России (78%) предпочитает официально вступать в брак и считает это наиболее правильной формой взаимоотношений.

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