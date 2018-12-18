Подарки со всего мира: что купить на фестивале «Путешествие в Рождество»?

Москва, , 11:27 — REGNUM 180 участников из 50 российских регионов примут участие в торговой программе московского фестиваля «Путешествие в Рождество». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» 18 декабря.

На Ярцевской улице производители из Салехарда порадуют изделиями народных промыслов, привезенными из Западной Сибири, а на Профсоюзной улице, улице Хачатуряна и бульваре Дмитрия Донского можно приобрести авторские игрушки и фарфор ручной работы от мастеров из Ставропольского края.

В Климентовский переулок и на улицу Новопесчаная стоит идти любителям керамики: гости из Узбекистана привезли для москвичей необычные елочные игрушки и праздничную посуду.

В Камергерском переулке ждут пуховые изделия из Астраханской области, в частности знаменитые пуховые платки и шали-«паутинки». На площади Революции организован широкий выбор предметов домашнего декора, а на Тверскую площадь стоит отправиться любителям сладостей и авторских украшений из стран Европы. Здесь можно приобрести шпроты из Риги, испанское оливковое масло, французскую горчицу, а также орехово-медовые изделия российского производства.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря в Москве начал свою работу фестиваль «Путешествие в Рождество»: в 2018 году для жителей и гостей столицы подготовили 74 площадки с развлечениями. На фестивале покажут балет на льду и спектакли российских и зарубежных театров, предложат сварить кашу из топора, скатиться с ледяной горки и поиграть в керлинг.

Читайте подробнее: В Москве стартовал фестиваль «Путешествие в Рождество»: фоторепортаж