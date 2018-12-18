Реконструкцию набережной Марка Шагала в Москве начнут в 2019 году

Москва, , 12:09 — REGNUM Работы по реконструкции набережной Марка Шагала начнутся в 2019 году. Об этом заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Москомархитектуры 18 декабря.

«Мэр Сергей Собянин на открытии парка «Тюфелева роща» заявил, что территория бывшего завода им. Лихачева станет одним из лучших районов Москвы», — подчеркнул глава ведомства.

Он также сообщил, что дневное количество посетителей на территории «ЗИЛа» (на набережной Марка Шагала, бульваре Братьев Весниных и улице Лисицкого) будет доходить до 43 тыс. человек в сутки.

Всего площадь благоустройства составит 18,5 га. Также обсуждается идея организовать круглогодичный бассейн диаметром 25 метров в русле Москвы-реки.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице на Автозаводской улице в составе квартала «Парк Легенд» появится многофункциональный комплекс с торговой, выставочной и офисно-административной частью.

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