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Реконструкцию набережной Марка Шагала в Москве начнут в 2019 году

Общество

Набережная протянется на 3,8 км

Москва, 18 декабря 2018, 12:09 — REGNUM  Работы по реконструкции набережной Марка Шагала начнутся в 2019 году. Об этом заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Москомархитектуры 18 декабря.

«Мэр Сергей Собянин на открытии парка «Тюфелева роща» заявил, что территория бывшего завода им. Лихачева станет одним из лучших районов Москвы», — подчеркнул глава ведомства.

Он также сообщил, что дневное количество посетителей на территории «ЗИЛа» (на набережной Марка Шагала, бульваре Братьев Весниных и улице Лисицкого) будет доходить до 43 тыс. человек в сутки.

Всего площадь благоустройства составит 18,5 га. Также обсуждается идея организовать круглогодичный бассейн диаметром 25 метров в русле Москвы-реки.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице на Автозаводской улице в составе квартала «Парк Легенд» появится многофункциональный комплекс с торговой, выставочной и офисно-административной частью.

Читайте подробнее: Новый многофункциональный комплекс построят на территории ЗИЛ в Москве

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Городское благоустройство
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