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Власти Сомали ликвидировали подземную тюрьму, где проводились пытки

Общество

Правительство Сомали закрыло подземную тюрьму, которая использовалась для пыток неугодных властям граждан

Могадишо, 18 декабря 2018, 11:09 — REGNUM  Министр безопасности Сомали Ахмед Абукар сообщил, что власти страны закрыли подземную тюрьму, где правительство содержало подозреваемых в экстремизме граждан, а также журналистов, неугодных властям, в связи с многочисленными обвинениями в жестоком обращении с заключенными и попрании прав человека. Об этом сообщил 17 декабря эфиопский новостной ресурс EBC.

Г-н Абукар заявил, что тюрьма Годка-Жилау, в которой содержатся сотни заключенных, в том числе подозреваемые в экстремизме боевики организации «Аш-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), теперь закрыта и будет преобразована в техникум. Он добавил, что заключенных переведут в другое место. Министр также отметил, что тюрьма, которой руководит разведывательное управление Сомали, была закрыта в рамках правительственных усилий по улучшению ситуации с правами человека в стране.

Диктатор Сомали Сиад Барре использовал тюрьму, чтобы устранить своих конкурентов и критиков властей, вплоть до своего свержения в 1991 году.

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Зарубежная хроника
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