На Урале обнаружены останки известного советского авиаконструктора

Нижний Тагил, Свердловская область, , 10:25 — REGNUM В Свердловской области поисковики нашли останки известного авиаконструктора Матвея Шенкмана, погибшего при крушении самолета в мае 1942 года. Об этом депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») написал в своем микроблоге в Twitter.

Он рассказал, что потомки конструктора просят доставить его останки в Самару для захоронения. Хинштейн пообещал оказать максимальное содействие инициативной группе.

«Память о таких людях должна жить и после их смерти», — отметил депутат.

В 1938 году Матвей Шенкман стал во главе Воронежского авиационного завода, который в годы войны эвакуировали в Куйбышев (ныне Самара). Под руководством Шенкмана на заводе наладили массовое производство штурмовиков Ил-2.

Конструктор погиб 23 мая 1942 года во время перелета в Нижний Тагил. Обломки самолета обнаружили в 2015 году.