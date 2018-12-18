Забайкалье: школьнице дали путёвку на кремлёвскую ёлку, а потом – отобрали

Чита, , 10:25 — REGNUM В Забайкальском крае по вине чиновников разразился «новогодний» скандал. Комитет образования администрации города Петровск-Забайкальский вручил 13-летней школьнице Анастасии N путёвку на кремлёвскую ёлку, а через неделю — поменял решение в пользу другого ребёнка. В итоге, после вмешательства краевых властей, ситуация разрешилась в пользу школьницы, на кремлёвскую ёлку она все же попадёт. Однако нервы девочке местные чиновники помотали изрядно.

Об инциденте 15 декабря сообщила бабушка девочки. Она воспитывает школьницу, у которой нет родителей, одна.

«Она хорошо учится в седьмом классе, участвует во всевозможных конкурсах, её везде хвалят, зовут. В этом году перед всем классом объявили, что она поедет на кремлёвскую ёлку. Мы начали собираться, а через неделю они сообщили, что поменяли своё решение и отдали путёвку ребёнку из другой школы», — цитирует женщину «Чита.Ру».

После случившегося девочка несколько дней не могла прийти в себя, ведь это была последняя возможность посетить такое мероприятие из-за ограничения возраста. Бабушке пришлось вести ребёнка к психологу.

Забайкальское информагентство уточняет, что решение по распределению путёвок принимала председатель комитета образования Ольга Емельянова. По словам бабушки, им объяснили, что из школы, где учится её внучка, на кремлёвскую ёлку уже ездили.

К счастью, ситуация в итоге разрешилась в пользу школьницы. Правда, для этого пришлось вмешаться краевым властям.

«Этот вопрос решить необходимо. Но, вообще, конкурсы надо организовать так, чтобы не травмировать детей. Сейчас не надо ничего комментировать, просто нужно понять ошибки, сделать выводы, если нужно — наказать», — сказал 17 декабря врио губернатора Забайкалья Александр Осипов, обращаясь к министру образования края Андрею Томских.

Осипов поручил отправить 13-летнюю школьницу из Петровска-Забайкальского на кремлёвскую ёлку. Андрей Томских уточнил, что договорился с Министерством просвещения России об увеличении квоты на участие в главной ёлке страны.

Позже краевое минобразования сообщило, что оплатит девочке и её бабушке путёвку на ёлку:

«По поручению врио губернатора Забайкальского края Александра Осипова министерство полностью организует поездку девочке. Будет полностью оплачен перелёт, проживание, трансфер от аэропорта до гостиницы и обратно. Также вся досуговая программа».