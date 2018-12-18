Новый проект организации дорожного движения разработали для Екатеринбурга

Екатеринбург, , 10:30 — REGNUM Новый проект организации дорожного движения в Екатеринбурге в скором времени оценят в мэрии города. Об этом сообщил глава управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Алексей Кисляков на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Руководитель уточнил, что схему разработали в проектной организации по заказу горадминистрации. По мнению руководителя, городу действительно нужны изменения в этом направлении.

«Нынешняя организация дорожного движения — очень непростая, сложная. Я бы сказал, не в полной мере отвечающая требованиям, предъявляемым к обеспечению безопасности дорожного движения. Очень много конфликтных точек», — считает Кисляков.

Например, в городе «очень много пересечений транспортных и пешеходных потоков», а зеленый свет на перекрестках зачастую горит одновременно и для автомобилей, и для пешеходов, что должно быть исправлено, подчеркнул глава управления.

В областном ГИБДД уточнили корреспонденту ИА REGNUM, что утверждать новый проект будет мэрия города, а Госавтоинспекция выступит в роли консультанта при принятии решения. В ведомстве выразили надежду, что совместными усилиями в 2019 году ситуация на дорогах будет улучшена.

Напомним, Алексей Кисляков стал руководителем областного управления ГИБДД 8 августа 2018 года. Предыдущий руководитель Юрий Дёмин, возглавлявший Госавтоинспекцию 13 лет, был уволен в апреле 2018 года после скандала с его замом, который угодил в «пьяное» ДТП.

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