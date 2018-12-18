Беспрецедентное строительство: в Дагестане возведут 32 детских сада

Махачкала, , 10:16 — REGNUM Строительство 32 детских садов запланировано в Дагестане на 2019 год, что является беспрецедентным для региона. Стало это возможным благодаря значительному росту объема привлеченных средств по линии образования из федерального бюджета: будет направлено 8,5 млрд рублей, тогда как в 2018 году цифра равнялась 1,5 млрд рублей. Об этом на рабочем совещании у главы республики Владимира Васильева рассказала заместитель председателя правительства Дагестана — министр образования и науки региона Уммупазиль Омарова, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации субъекта.

Кроме того, в рамках национального проекта «Демография» разработан региональный проект по созданию условий для трудовой занятости женщин с детьми, включая ликвидацию очереди в ясли для детей до трех лет. В его рамках предусмотрено строительство 22 дошкольных образовательных учреждений на 2070 мест.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Дагестане на средства федеральной казны в 2019 году начнётся строительство 19 школ. Новые учреждения призваны решить имеющуюся в регионе проблему с трёхсменным режимом обучения.

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