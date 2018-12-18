В Москве стремительно растёт армия дольщиков и ипотечников

Москва, , 10:09 — REGNUM Москва наполовину увеличила число договоров долевого участия, приводит 18 декабря данные управления Росреестра по Москве информационная служба Стройкомплекса столицы.

За 11 месяцев 2018 года в Москве зарегистрировано более 71 тысячи подобных соглашений в сфере строительства. Это примерно на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года, тогда было заключено 47,5 тысяч договоров.

Причём рост по данным сделкам наращивается, в ноябре зарегистрировано 8,8 тысяч ДДУ, тогда как в октябре — 8,3 тысячи.

«В ноябре, хоть и с незначительным ростом, зафиксирован очередной рекорд по числу сделок в долевом строительстве жилья. По сравнению с прошлым ноябрем число договоров долевого участия в жилом фонде увеличилось более чем в полтора раза», — заявил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Кроме того, в 1,7 раза с начала года выросло число ипотечных договоров: с 47 441 договора до 81 165.