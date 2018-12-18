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В Свердловской области запретили платные стоянки у школ и больниц

Общество

Соответствующий проект закона приняли депутаты регионального парламента

Екатеринбург, 18 декабря 2018, 10:27 — REGNUM  В Свердловской области запретят организацию платных парковок возле муниципальных и государственных учреждений. За принятие соответствующего проекта закона проголосовали депутаты регионального Законодательного собрания, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Согласно принятому документу платные парковки не могут примыкать к муниципальным объектам спорта, культуры, образовательным и государственным учреждениям.

Порядок определения территорий, возможности организации платных стоянок и стоимости услуг будет разрабатываться в правительстве Свердловской области. Подзаконные акты будут разработаны и приняты в установленные сроки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге проходит очередное заседание Законодательного собрания Свердловской области. Ранее депутаты в первом чтении приняли проект закона о введении административной ответственности за парковку автомобилей на газонах.

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Платные парковки
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