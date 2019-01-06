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В ночь на Рождество метро в Москве закроют на час позже

Общество

До 02:00 будет работать и МЦК

В ночь на Рождество метро в Москве закроют на час позже
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Метро

Москва, 6 января 2019, 09:57 — REGNUM  В Москве в Рождественскую ночь с 6 на 7 января изменят режим работы общественного транспорта, сообщили в мэрии Москвы.

Так, метро и Московское центральное кольцо (МЦК) закроются на час позже — не в 01:00, а в 02:00.

Это сделано для того, чтобы москвичи и гости столицы смогли доехать до центра города для участия в праздничных рождественских мероприятиях: концертах и уличных представлениях.

Также в храмах Москвы в ночь на Рождество пройдут праздничные службы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в Москве метро и Московское центральное кольцо (МЦК) не закрывались и работали без перерывов.

Ранее на эту тему: На Новый год метро и МКЦ в Москве будут работать всю ночь

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