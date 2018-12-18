Томский политех примет на пилотный курс до 50 студентов из Монголии

Томск, , 09:49 — REGNUM В следующем году Томский политехнический университет (ТПУ) может принять до 50 потенциальных монгольских студентов — из числа тех старшеклассников Улан-Батора, которые сегодня обучаются на пилотном курсе предвузовской подготовки для иностранных граждан. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба вуза.

«Программа уникальна тем, что впервые в нашем университете будут обучаться иностранные студенты, которые готовились к поступлению дистанционно. 90% обучения проводится по учебникам, которые издали преподаватели ТПУ», — сказала руководитель отделения русского языка университета Евгения Шерина.

По её словам, сегодня на пилотном курсе обучаются 14 школьников. Значительная часть программы будет реализована на образовательных площадках Улан-Батора, что расширит возможности талантливой молодежи Монголии подготовиться к поступлению в ТПУ без необходимости выезда из своей страны.

Курс стартовал в октябре и будет продолжаться до июня 2019 года. Затем абитуриентам предстоит подтвердить уровень знаний русского языка (не ниже B1) и сдать все вступительные экзамены согласно правилам приема ТПУ.

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