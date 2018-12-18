Скандал в Твери: в баре на бюст Калинина надели колпак Санта-Клауса

Тверь, , 09:48 — REGNUM В Твери, в советские годы носившей имя всесоюзного старосты Михаила Ивановича Калинина, разразился скандал, который, по утверждению одного из его участников, может дойти до администрации президента.

16 декабря в областном центре проходили торжественные мероприятия в честь освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Торжества проходили спокойно, однако вечером в одном из баров в центре города, кстати, тоже носящем имя Калинина, произошел скандал, пишет местное издание Tverigrad. В бар вошла группа мужчин, которая высказала официантке требование снять колпак Санта-Клауса, который был надет на бюст Калинина. Когда сотрудники бара на требование не отреагировали, мужчины достали удостоверения — по данным издания, депутатские.

«За нас голосовали люди, за нами стоят тысячи людей. Неважно, что вы не голосовали, уважайте статус! Есть Закон о статусе депутата. Вы обязаны уважать. Вы оскорбляете руководителя государства», — заявил один из визитеров официантке. В ответ на возражение девушки, что это всего лишь бюст, один из посетителей предложил ей поставить «свой бюст, он у вас великолепный».

Как позже заявил Tverigrad один из участников инцидента, депутат муниципального совета Центрального района Санкт-Петербурга Сергей Малинкович, в бар делегация пришла «по жалобам граждан». Ситуацию он назвал недопустимой и заявил, что им будет направлена жалоба в администрацию президента. Он также пояснил, что выяснять отношения в бар пришли около 15 человек. Владелец бара Максим Чистов также прокомментировал инцидент изданию, заявив, что колпак на бюсте Калинина — «добрая предновогодняя традиция, никоим образом не глумление, не оскорбление памяти».

"Больше всего меня возмутили не претензии к колпаку, а то, что эти мужчины начали размахивать, трясти своими депутатскими корочками. Это уже похоже на маразм, извините. Конечно, никакой речи о том, чтобы убрать новогоднюю шапочку с бюста, не идет. Она останется на месте», — заявил владелец бара.