Дороги Москвы остановились в 7-балльных пробках

Москва, , 09:48 — REGNUM В Москве загруженность дорог оценивается в семь баллов. Оценку дорожной ситуации 18 декабря даёт сервис «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, несмотря на заверение утреннего часа пик, по состоянию на 9:30 в столице России сохраняются серьёзные затруднения на дорогах. Уровень в семь баллов также ожидается и в ближайшие часы — до 15:00. Лишь в 11:00 прогнозируется лёгкое и короткое улучшение до шести баллов.

Карта «Яндекс.Пробки» сообщает о серии ДТП в Москве. Заторы на шоссе Энтузиастов, Можайском, Волоколамском, Варшавском шоссе, проспекте Вернадского, Садовом кольце и на улицах ЦАО.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве морозная погода, до — 12 градусов днём, ночью до — 23. Местами гололедица.

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