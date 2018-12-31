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Метро и МЦК в Москве в новогоднюю ночь не закроют

Общество

Чтобы проще было доехать до центра на праздничные мероприятия

Москва, 31 декабря 2018, 12:45 — REGNUM  В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в Москве метро и Московское центральное кольцо (МЦК) не закроют, они будут работать без перерывов, сообщается на портале мэра Москвы.

Это сделано для того, чтобы москвичи и гости столицы смогли доехать до центра города для участия в праздничных новогодних мероприятиях.

Встретить Новый год можно будет на Тверской улице и в городских парках. В новогоднюю ночь Тверская улица станет пешеходной.

В рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» в центре города в новогоднюю ночь пройдут концерты и уличные представления.

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Как сообщало ИА REGNUM, Минздрав РФ посоветовал, какой алкоголь предпочесть в новогоднюю ночь. При выборе алкогольного напитка для застолья в новогоднюю ночь лучше отдать предпочтение белому сухому вину. Именно оно нанесёт наименьший вред организму.

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