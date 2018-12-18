Депутаты свердловского Заксобрания приняли закон о «гряземесах»

Екатеринбург, , 09:45 — REGNUM На Урале внесены изменения в статью 16 Закона Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области». Соответствующий проект закона приняли депутаты регионального Заксобрания в первом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Согласно принятому проекту закона, размещение транспортных средств на территории, занятой зелёными насаждениями, влечёт наложение штрафа от трёх до пяти тысяч рублей для физических лиц, от пяти до 40 тысяч рублей для должностных лиц и от 150 до 500 тысяч для юрлиц.

Как сообщало ИА REGNUM, внесение поправок в административное законодательство Свердловской области стало возможным после определения Конституционного суда, согласно которому вопросы, связанные с законодательными инициативами за нарушения правил парковки, могут рассматриваться на региональном уровне.

Ранее в свердловском Заксобрании уже принимали закон об административной ответственности за парковку на газонах, но водителям удавалось оспорить решение регионального парламента в судебном порядке.

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