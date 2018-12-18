Учёные нашли секрет более долгой жизни женщин

Сан-Франциско, США, , 09:43 — REGNUM Продолжительность жизни женщин и мужчин зависит не только от социальных факторов. Как выяснили учёные, секрет более долгой жизни представительниц прекрасного пола кроется на генетическом уровне. Статья на эту тему опубликована 17 декабря в журнале Aging Cell.

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Как отметила Дена Дубал из университета Калифорнии в Сан-Франциско, исследователи давно подозревают, что многие различия в работе мозга и других органов мужчин и женщин могут быть связаны с тем, как работают и устроены половые хромосомы. Так, учёные выяснили, что у женщин есть дополнительная копия гена, который замедляет старение. Дело в том, что «мужская» Y-хромосома почти не содержит в себе жизненно важных генов. А вот «женская» X-хромосома критически важна для жизни представителей обоих полов, и нарушения в работе её генов обычно заканчиваются фатально.

Свою теорию генетики проверяли на четырёх группах грызунов самцов и самок в течение трёх лет. В результате оказалось, что продолжительность жизни определял большей частью не пол животного, а набор хромосом.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным исследований, в настоящее время женщины живут дольше мужчин благодаря сочетанию биологических, экологических и социальных факторов. Однако, как утверждают учёные из Германии и Дании. подобная разница в длительности жизни фиксировалось и в более ранних эпохах. Например, в эпоху рабовладения. Исследователи отметили, что даже когда смертность была очень высокой, женщины жили дольше, чем мужчины.

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