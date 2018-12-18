В мировых рейтингах Украина соперничает только со странами Африки — эксперт

Киев, , 09:42 — REGNUM За пять лет правления майданной власти Украина в мировых рейтингах скатилась до уровня африканских стран, заявил общественный деятель, глава организации «Публичный аудит» Максим Гольдарб 18 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

Эксперт опубликовал сравнительную таблицу, в которой показаны позиции Украины в рейтингах в 2013 и 2017−2018 годах.

За это время по уровню благосостояния Украина опустилась с 64 на 111 место в мире, её население стало гораздо более несчастным — 138 место по сравнению с 87 в 2013 году, заметно ухудшились: уровень жизни пожилых людей, уровень законопослушности и глобальной конкурентоспособности.

Украина является наиболее коррумпированной и самой бедной страной в Европе (за чертой бедности живёт 60% населения). Уровень личного благосостояния граждан Украины упал с $3413 в 2013 году до $1563 в 2018 году.

«Ещё пять лет такого же «нечуваного керування» (неслыханного управления — ИА REGNUM ) нынешней камарильей сотрут ее с карты мира», — подытожил Максим Гольдарб.

Напомним, размер минимальной пенсии на Украине, которую получает большинство пенсионеров, составляет около $52, в то время как в Зимбабве тот же показатель составляет $60.

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