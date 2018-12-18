Экспериментальный знак в Екатеринбурге убрали по предписанию ГИБДД

Екатеринбург, , 09:40 — REGNUM Экспериментальный знак «Уступи всем и можно направо» на самом деле убран не из-за малой эффективности, как ранее заверяли в мэрии Екатеринбурга — к знаку возникли претензии со стороны Госавтоинспекции. Об этом заявил глава Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Алексей Кисляков в ответ на вопрос корреспондента ИА REGNUM.

По словам Кислякова, экспериментальный знак должен быть согласован с главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России. Это сделано не было, поэтому мэрия демонтировала знак по предписанию ГИБДД.

Глава управления уточнил, что такая же судьба ожидает другой экспериментальный знак — «Выделенная трамвайная полоса» на проспекте Ленина. Вместо «эксперимента» стоит повесить знак «Полоса для движения маршрутно-транспортных средств», подчеркнул Кисляков.

Добавим, ранее в мэрии Екатеринбурга заявляли, что знак убрали из-за «малой эффективности»: якобы пропускная способность перекрестка ул. 8 марта — ул. Щорса возросла лишь на 5%, а не на ожидаемые 15%. Знак был установлен в начале ноября 2018 года и не провисел и месяца.