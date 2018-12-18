Вторник, 18 Декабря 2018 года
10:55:24 МСК

Экспериментальный знак в Екатеринбурге убрали по предписанию ГИБДД

Общество

Что противоречит версии мэрии города

Екатеринбург, 18 декабря 2018, 09:40 — REGNUM  Экспериментальный знак «Уступи всем и можно направо» на самом деле убран не из-за малой эффективности, как ранее заверяли в мэрии Екатеринбурга — к знаку возникли претензии со стороны Госавтоинспекции. Об этом заявил глава Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Алексей Кисляков в ответ на вопрос корреспондента ИА REGNUM.

По словам Кислякова, экспериментальный знак должен быть согласован с главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России. Это сделано не было, поэтому мэрия демонтировала знак по предписанию ГИБДД.

Глава управления уточнил, что такая же судьба ожидает другой экспериментальный знак — «Выделенная трамвайная полоса» на проспекте Ленина. Вместо «эксперимента» стоит повесить знак «Полоса для движения маршрутно-транспортных средств», подчеркнул Кисляков.

Добавим, ранее в мэрии Екатеринбурга заявляли, что знак убрали из-за «малой эффективности»: якобы пропускная способность перекрестка ул. 8 марта — ул. Щорса возросла лишь на 5%, а не на ожидаемые 15%. Знак был установлен в начале ноября 2018 года и не провисел и месяца.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Инициативы и новшества в Правилах дорожного движения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить