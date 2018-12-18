В Югре отметили необходимость научного анализа событий 1990-х годов

Сургут, Югра, , 09:27 — REGNUM Необходимость научного анализа событий местной истории 1990-х гг. отметили участники XIX Всероссийской научно-практической конференции «Россия будет прирастать Сибирью», которая прошла в Сургутском государственном университете. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба вуза.

В ходе мероприятия выступавшие признали, что в истории сибирского края по-прежнему сохраняется немало «белых пятен», особенно в знаниях по истории досоветского периода жизни Югры, в вопросах общественно-политического и социально-экономического развития Ханты-Мансийского национального округа в 1945—1960 гг.

«Наконец, приходит время для научного анализа событий местной истории 1990-х гг.», — говорится в сообщении.

Организаторами конференции выступили кафедра истории России и кафедра всеобщей истории и археологии Института гуманитарного образования и спорта. В работе мероприятия приняли участие преподаватели, аспиранты, магистранты и студенты Сургутского государственного университета, исследователи из Новосибирска и Ханты-Мансийска, учителя школ Сургутского района. Основной темой конференции было определение современного состояния исторического краеведения в Югре, выявление наиболее интересных и перспективных тем для дальнейших научных исследований истории региона.

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