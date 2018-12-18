В конкурсе «Мисс Вселенная» впервые принял участие трансгендер

Бангкок, , 09:18 — REGNUM Прошедший 16 декабря в столице Таиланда конкурс красоты «Мисс Вселенная — 2018» вошел в историю, поскольку впервые в нем приняла участие девушка-трансгендер, пишет газета Publimetro.

Испанию на конкурсе представляла 27-летняя модель Анхела Понсе. Однако еще несколько лет назад будущую Анхелу звали Анхель Марио Понсе. Юноша начал принимать женские гормоны в 16 лет, а в 24 года перенес хирургическую операцию.

Участница от Испании была исключена в первом туре конкурса, однако организаторы особо отметили ее участие как историческое. Зрители попрощались с ней овациями.

«Мисс Испания» отметила, что участие в конкурсе было большой честью и поводом для гордости для нее, что она делала это ради защиты прав человека и женщин во всем мире, во имя свободы, интеграции и уважения.

Однако в интернет-пространстве присутствие Понсе на конкурсе красоты вызвало бурную полемику, часть публики высказала свое неприятие.

Как сообщало ИА REGNUM, обладательницей титула «Мисс Вселенная — 2018» стала представительница Филиппин Катриона Грэй. «Мисс Россия» Юлия Полячихина из Чувашии не прошла в двадцатку финалисток.

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