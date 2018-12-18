Определены победители Поволжской студенческой олимпиады по хирургии

Казань, , 09:11 — REGNUM Победителями IX Поволжской студенческой олимпиады по хирургии признаны университетские команды из Нижнего Новгорода, Самары и Казани, сообщила пресс-служба Казанского государственного медицинского университета.

Олимпиада является отборочным туром XXVIII Московской Всероссийской студенческой олимпиады по хирургии имени академика М.И. Перельмана, финал которой состоится с 9−13 апреля 2019 года в стенах Сеченовского Университета (Москва).

Призовые места на отборочном туре завоевали команды Самарского государственного медицинского университета, Приволжского медицинского университета, Казанского федерального университета и Казанского ГМУ.

В программе олимпиады прошло 10 конкурсов по основным хирургическим навыкам и теоретическим знаниям: визитка (КВН), вязание хирургических узлов, десмургия (с кейсами), интубация трахеи и базовая сердечно-легочная реанимация, кожный шов, ушивание раны сердца, лапароскопический конкурс (ушивание раны тонкой кишки), Case Study, кишечный шов, шов сухожилия.

Впервые олимпиада проводится сразу в двух вузах. Организатор олимпиады заведующий кафедрой топографической анатомии и оперативной хирургии Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, профессор Сергей Дыдыкин.

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