Новые посадки в Дагестане: лишён свободы экс-глава района

Махачкала, , 09:08 — REGNUM В Республике Дагестан продолжаются посадки в рамках антикоррупционной кампании: вынесен приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге бывшему главе Кумторкалинского района Руслану Тотурбиеву. Ему назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета России.

Являясь главой муниципалитета, Тотурбиев создал преступную группу, в которую входил и ряд сотрудников районной администрации. Злоумышленники промышляли хищениям бюджетных средств, выделяемых в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья. Добычей преступников с 2011 по 2013 годы стали более 162 млн рублей.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что уголовное преследование было прекращено в отношении бывшего главы Дербентского района Дагестана Магомеда Джелилова. Напомним, что экс-чиновника инкриминировали незаконное выделение двум гражданам муниципальных земельных участков. Сумма ущерба оценивалась в размере 2,2 млн рублей.

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