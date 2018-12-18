Вторник, 18 Декабря 2018 года
10:53:07 МСК

Новые посадки в Дагестане: лишён свободы экс-глава района

Общество

Его признали виновным в мошенничестве на 162 млн рублей

Махачкала, 18 декабря 2018, 09:08 — REGNUM  В Республике Дагестан продолжаются посадки в рамках антикоррупционной кампании: вынесен приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге бывшему главе Кумторкалинского района Руслану Тотурбиеву. Ему назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета России.

Являясь главой муниципалитета, Тотурбиев создал преступную группу, в которую входил и ряд сотрудников районной администрации. Злоумышленники промышляли хищениям бюджетных средств, выделяемых в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья. Добычей преступников с 2011 по 2013 годы стали более 162 млн рублей.

Читайте также: Прекращено уголовное преследование экс-главы Дербентского района Дагестана

Ранее ИА REGNUM сообщало, что уголовное преследование было прекращено в отношении бывшего главы Дербентского района Дагестана Магомеда Джелилова. Напомним, что экс-чиновника инкриминировали незаконное выделение двум гражданам муниципальных земельных участков. Сумма ущерба оценивалась в размере 2,2 млн рублей.

Читайте также: В Дагестане первые приговоры и посадки: осужден экс-мэр Махачкалы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обыски и задержания в правительстве Дагестана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить