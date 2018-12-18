Лысаков: О чем не подумал Минниханов при отказе от скидок на штрафы

Москва, , 09:01 — REGNUM В Госдуме предостерегают от отказа от скидки при своевременной оплате штрафа за нарушения Правил дорожного движения (ПДД), передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.

Уважаемый президент Татарии Рустам Минниханов как крупный экономист подсчитал, что региональный бюджет из-за 50%-ной скидки недополучает 3 млрд рублей, отметил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия»).

«Он взял и просто умножил 50% на 2. Действительно, зачем собирать 50%, если можно собрать все 100? Правда, г. Минниханов не подумал (или его помощники) про потери бюджета, в случае обжалования штрафов в ГАИ и судах. Про то, что судебные приставы будут вынуждены тратить время, силы и деньги на взыскания штрафных денег, поскольку многие из тех, кто сейчас платит штрафы досрочно, просто перестанут их платить», — написал Лысаков в соцсети.

Также депутат указал на большую нагрузку на судебных приставов.

«И страшно подумать, что будет с Федеральной службой судебных приставов, если все автовладельцы перестанут в знак протеста оплачивать свои штрафы добровольно. ФССП просто рухнет. И в любом случае собираемость штрафов упадёт», — констатировал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, водители имеют возможность в случае оперативной оплаты штрафа за нарушение ряда ПДД оплатить не всю сумму, а половину.