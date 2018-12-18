Сын экс-главы РЖД Андрей Якунин намерен судиться с «Новой газетой»

Москва, , 08:59 — REGNUM Сын бывшего главы РЖД Владимира Якунина Андрей Якунин намерен отсудить у редакции «Новой газеты» 1 млн рублей за публикацию информации, не соответствующей действительности и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию. Речь идёт о статье, в которой описывались версии убийства старшего следователя по особо важным делам управления МВД на транспорте по ЦФО подполковника Евгении Шишкиной. Соответствующий иск подан в Басманный суд Москвы.

Как следует из картотеки суда, иск, зарегистрированный 17 декабря, также подан и к автору публикации. С него Якунин также требует взыскать 1 млн рублей. Кроме того, истец потребовал признать статью не соответствующей действительности, опубликовать опровержение и извиниться перед ним.

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Так, в публикации указывалось, что совершённое преступление в отношении следователя могло быть связано с коррупцией в РЖД при продаже билетов на поезда.

«Я считаю возмутительной попытку автора статьи связать ложную информацию про бизнес с этим преступлением. Упоминание моего имени в контексте убийства абсолютно недопустимо», — приводит РБК текст заявления Андрея Якунина.

Как сообщало ИА REGNUM, старший следователь по особо важным делам Евгения Шишкина была застрелена неизвестным утром 10 октября в посёлке Архангельское Московской области. По версии следствия, злоумышленники пытались помешать расследованию уголовных дел, которые находились у Шишкиной в производстве. Известно, что следователь неоднократно ранее получала угрозы.

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