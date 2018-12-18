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В ночь на 19 декабря в Москве ожидается до -23 °С

Общество

На погоду продолжает влиять антициклон

В ночь на 19 декабря в Москве ожидается до -23 °С
Андрей Рябушкин. Зимнее утро. 1903

Москва, 18 декабря 2018, 08:52 — REGNUM  Мороз до 12 градусов ожидается днем 18 декабря в Москве и Московской области. Ночью термометр покажет до 23 °C, сообщает Гидрометцентр РФ.

«Переменная облачность. Без осадков. Местами гололедица», — говорится в сообщении.

Ветер 18 декабря будет дуть юго-восточный со скоростью 3−8 м/с.

В ночь на 19 декабря местами в Московской области ожидается до — 23 °C. Днем будет −11…−9 градусов.

В целом текущая неделя будет в столичном регионе морозной. На погоду продолжает влиять антициклон. В среднем суточная температура отстает от нормы на 4−5 градусов, пояснили синоптики.

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