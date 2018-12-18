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В аэропорту Астаны задержали десять авиарейсов

Общество

Задержки не связаны с погодными условиями

В аэропорту Астаны задержали десять авиарейсов
Иллюстрация: Luxfon.com
Небо закрытое облаками

Астана, 18 декабря 2018, 08:45 — REGNUM  В международном аэропорту Астаны задерживаются десять авиарейсов. Соответствующая информация опубликована 18 декабря на онлайн-табло аэропорта.

По состоянию на 11:30 по времени Астаны (8:30 по Москве) задерживается принятие рейсов из Актюбинска, Варшавы, Джезказгана, Еревана, а также три рейса различных компаний из Алма-Аты.

Задерживается также вылет рейсов в Джезказган, Алма-Ату и Актюбинск. В аэропорту сообщили, что задержки не связаны с погодными условиями.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря в аэропорту Алма-Аты задержаны шесть авиарейсов и еще три отменены из-за ухудшения погодных условий.

Читайте ранее в этом сюжете: В аэропорту Алма-Аты отменили три и задержали шесть авиарейсов

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