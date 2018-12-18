Вирусное видео: иллюзионист показывает фокусы собакам из приюта

Атланта, США, , 08:37 — REGNUM В сети набирает популярность видео, в котором иллюзионист Джон Стессел показывает фокусы собакам из приюта. Ролик был опубликован 17 декабря на YouTube-канале телесети TBS.

В видео показано, как Стессел играет с собаками, показывая им фокус с исчезновением у него из рук собачьего корма. Животные по-разному реагируют на фокус, но все они ведут себя достаточно добродушно.

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Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что пользователи соцсети Twitter начали делиться необычными находками из мужских ванных комнат. Женщины находили в них весьма странные предметы.

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