Погибшая в ТРЦ «Зимняя вишня» учительница из Кузбасса стала человеком года

Кемерово, , 08:30 — REGNUM Журнал «Русский репортёр» включил погибшую в ТРЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерово учительницу Татьяну Дарсалия в список 100 выдающихся людей года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Спасла многих детей в горящем кинозале во время трагедии в Кемерове. Её племянница Карина вспоминала: «Она пошла в кино с дочерью Элей и подругой Натальей, и когда начался пожар, отправила дочь вниз, а сама осталась, чтобы выводить из кинозала детей. Татьяна и Наталья шли в самом конце, следя, чтобы никто из детей не потерялся и не отстал. Успели вывести всех, но не смогли выйти сами — задохнулись на втором этаже», — говорится в описании подвига женщины.

Издание отмечает, что при составлении списка 100 выдающихся людей года, акцент делался ни на должностях и званиях, составителей этого рейтинга интересовали «общественные репутации».

Напомним, пожар, унесший жизни 60 человек, произошёл в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года. Большинство из погибших — дети. Фигурантами по уголовному делу в настоящее время проходят 12 человек.

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