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В Алма-Ате откроют кинотеатр для людей с аутизмом

Общество

Кинозал будет открыть при поддержке компании Disney в России и СНГ

Астана, 18 декабря 2018, 08:33 — REGNUM  В Алма-Ате планируют открыть первый в Казахстане кинозал для людей с расстройствами аутического спектра, сообщает 18 декабря издание BNews.

Кинозал будет открыт при поддержке компании Disney в России и СНГ. Фильмы и обстановка в кинозале будут адаптированы для людей с особенностями восприятия.

Генеральный директор компании Disney в России и СНГ Марина Жигалова-Озкан сказала, что у компании есть опыт подобных кинозалов в разных городах России. По её словам, самое главное — обучение сотрудников кинотеатра.

Отметим, по данным Всемирной организации здравоохранения, в Казахстане насчитывается 35 тыс. детей с аутизмом. В республике открыли более 20 кабинетов поддержки инклюзии.

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