Транспортные проекты студентов ОГУ отмечены на всероссийском конкурсе

Оренбург, , 08:13 — REGNUM Более 400 работ студентов и магистрантов российских вузов поступило в этом году на Всероссийский смотр-конкурс выпускных квалификационных работ. Пятнадцать выпускных проектов студентов транспортного факультета Оренбургского государственного университета (ОГУ) заняли на конкурсе призовые места, сообщила пресс-служба вуза.

«Уровень представленных на конкурс работ был очень высокий. Проекты наших выпускников выглядели достойно и были отмечены заслуженными наградами», — отметил один из членов жюри конкурса заведующий кафедрой технической эксплуатации и ремонта автомобилей ОГУ Дмитрий Дрючин.

В свою очередь, доцент кафедры автомобильного транспорта ОГУ, член жюри конкурса Сергей Горбачёв, первое место в номинации «Эксплуатационные исследования» занял проект сервисного автомобиля для проведения технического обслуживания тяжелой техники. Выпускник Максим Сейдалиев разработал технологические карты технического обслуживания тяжелой техники, позволяющие свести к минимуму непроизводительные движения. Эффективность предлагаемых мероприятий доказана на практике в компании «Майнинг Солюшнс», которая предоставляет услуги сервиса горного оборудования для открытых горных работ.

В номинации «Исследование процессов технического обслуживания и ремонта» лучшей признана работа, в которой Артём Фадеев представил методику диагностирования технического состояния отопителей салонов транспортных средств и проект установки, позволяющей решить эту задачу. Как рассказал руководитель магистерской выпускной работы доцент Александр Пославский, на выполненную разработку автор получил патент, и она внедрена на сельхозпредприятии «Автотракторрадиатор».

Также были высоко оценены работы студентов и магистрантов по актуальным для Оренбуржья темам, в том числе: технологии переработки изношенных автомобильных шин и обустройство остановочного пункта; совершенствование организации перевозок пассажиров с учетом анализа дорожно-транспортных происшествий на автобусных маршрутах и повышение эффективности перевозок пассажиров на междугороднем автобусном маршруте Оренбург — Казань; разработка мероприятий по улучшению транспортной доступности улицы Гаранькина и проспекта Гагарина города Оренбурга.

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