В России вдвое выросла популярность фастфуда

Москва, , 08:22 — REGNUM В 2018 году жители России вдвое чаще посещали заведения быстрого питания, но средний чек при этом почти не изменился. Об этом 18 декабря пишут «Известия» со ссылкой на исследование сервиса «Яндекс.Деньги», учитывавшее количество платежей.

Более всего тенденция заметна в Воронеже — там количество платежей выросло в 2,5 раза. В Уфе и Перми фастфуд стали выбирать в 2,2 и 2 раза чаще соответственно.

В других городах с миллионным населением рост составил от 50 до 70%. В Москве, напротив, фастфуд стал менее популярен — в 1,5 раза.

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Больше всего тратят на фастфуд жители Екатеринбурга — средний чек в городе составляет 381 рубль (+10% к 2017 году). Жители Москвы тратят в таких заведениях 371 рубль за посещение, новосибирцы — в среднем по 347 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, чаще всего российские любители фастфуда посещают рестораны McDonalds. На втором месте находится сеть KFC, на третьем — Burger King.

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