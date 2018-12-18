Чума свиней отступает: Китай постепенно отменяет карантинные меры

Пекин, , 08:06 — REGNUM Китайские власти сняли карантин по африканской чуме свиней еще в трех районах Поднебесной после того, как карантинные меры дали позитивные результаты, сообщает 18 декабря агентство Синьхуа.

Лабораторные тесты, а также полевые исследования, проведенные местными властями по изучению эпидемиологической ситуации в уездах Тайюань и Юаньлин в центральной провинции Хунань и города Тайюань в северной провинции Шаньси показали, что эпидемиологическая ситуация была переломлена, сообщили в министерстве сельского хозяйства Китая.

Новых случаев заражения домашних животных чумой свиней зафиксировано не было на протяжении последних шести недель благодаря своевременным мерам по убою зараженных животных и дезинфекции помещений.

По меньшей мере 631 тыс. свиней были умерщвлены по всей стране в рамках профилактики распространения африканской чумы свиней с конца сентября текущего года. Благодаря этим усилиям ситуация начала значительно улучшаться.

Как сообщало ИА REGNUM, недавно в Китае были подтверждены сразу две новые вспышки африканской чумы свиней в северной провинции Шэньси и южной провинции Гуйчжоу. Первый случай заражения животных чумой свиней в Китае в 2018 году был зафиксирован еще в августе. С тех пор более 80 вспышек было зафиксировано в десятках провинций Поднебесной.

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