В Уральске открыли новую школу на 900 мест

Уральск, Казахстан, , 08:01 — REGNUM В микрорайоне Сарытау города Уральска состоялась торжественная церемония открытия школы на 900 учеников, сообщает издание «Мой город».

Власти Западно-Казахстанской области приурочили открытие школы ко Дню независимости Казахстана. Строительство школы началось в октябре 2016 года. Стоимость строительства составляет 1,8 млрд тенге ($4,86 млн).

Аким (глава) региона Алтай Кульгинов отметил, что строительство школы позволит разгрузить школы №№47 и 10, в которых число учащихся превышает допустимые нормы.

Напомним, по данным министерства образования и науки Казахстана, за счет средств республиканского бюджета в 2018 году строится 110 школ на сумму 53 млрд тенге ($143 млн). До конца года планируется сдать в эксплуатацию 72 школы.

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