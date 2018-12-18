В Уральске открыли новую школу на 900 мест

Уральск, Казахстан, 18 декабря 2018, 08:01 — REGNUM В микрорайоне Сарытау города Уральска состоялась торжественная церемония открытия школы на 900 учеников, сообщает издание «Мой город».
Власти Западно-Казахстанской области приурочили открытие школы ко Дню независимости Казахстана. Строительство школы началось в октябре 2016 года. Стоимость строительства составляет 1,8 млрд тенге ($4,86 млн).
Аким (глава) региона Алтай Кульгинов отметил, что строительство школы позволит разгрузить школы №№47 и 10, в которых число учащихся превышает допустимые нормы.
Напомним, по данным министерства образования и науки Казахстана, за счет средств республиканского бюджета в 2018 году строится 110 школ на сумму 53 млрд тенге ($143 млн). До конца года планируется сдать в эксплуатацию 72 школы.
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