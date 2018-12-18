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В Зауралье похищены препараты для ВИЧ-терапии на 3 млн рублей

Общество

Подозревается медсестра

Курган, 18 декабря 2018, 08:28 — REGNUM  Сотрудница одного из медицинских центров Курганской области подозревается в хищении лекарств, предназначенных инфицированным ВИЧ, на сумму в три миллиона рублей. Факт был выявлен оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Курганской области во взаимодействии с представителями Минздрава России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правоохранительного ведомства.

В ходе предварительного расследования установлено, что медсестра, имея доступ к дорогостоящим медикаментам, которые выдаются больным строго по рецепту врача, похитила более 400 упаковок лекарственных препаратов. В учётных документах она указывала ложные сведения о выданных лекарствах лицам, инфицированным вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С.

Против медика было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата в особо крупном размере»). В настоящее время дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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