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Актер из США подал в суд на создателей игры Fortnite за танец

Общество

По мнению Альфонсо Рибейро, он впервые исполнил этот танец ещё в 1991 году

Лос-Анджелес, США, 18 декабря 2018, 07:57 — REGNUM  Актер Альфонсо Рибейро подал иск в суд против компаний Epic Games и Take-Two Interactive. Он утверждает, что они использовали в играх Fortnite и NBA 2K придуманный им танец. Об этом 17 декабря сообщил портал Polygon.

В комедийном сериале 90-х годов «Принц из Беверли-Хиллз» Рибейро сыграл персонажа по имени Карлтон Бэнкс. Недавно в вышеназванных играх появился танец, названный Fresh Emote, который, как утверждает актер, в точности копирует так называемый «танец Карлтона». Впервые Рибейро исполнил его в 1991 году.

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Напомним, игра Fortnite — это многопользовательский шутер (игра, в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия) в жанре королевской битвы (в конце матча должен остаться только один игрок).

NBA 2K — симулятор баскетбола. В сериале «Принц из Беверли-Хиллз» главную роль исполнил актер Уилл Смит.

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