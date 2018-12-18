На борьбу с катаклизмами в зимний период Китай выделил 5,2 млрд юаней

Пекин, , 07:51 — REGNUM Центральное правительство Китая выделило 5,2 млрд юаней (около $754 млн) на устранение последствий погодных и прочих катаклизмов в зимний и весенний период 2018—2019 годов, сообщает агентство Синьхуа.

Денежные средства будут использованы на восстановления нормальной жизни людей после разгула стихии в зимний и весенний период, а также на обеспечение ежедневных нужд жителей пострадавших районов, сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям и в министерстве финансов КНР.

Отметим, что целый ряд регионов севера Китая в зимний период страдает от холодной и снежной погоды, что не отменяет и землетрясения, сход оползней, а также прочие катаклизмы по всей стране, которые требуют серьезных вложений средств для устранения их последствий.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти КНР направили палатки в пострадавшие от землетрясения районы Сычуаня