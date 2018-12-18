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На Прибалтийский завод «Янтарь» придёт научно-производственная рота

Общество

Военнослужащие разместятся на базе соединения строящихся и ремонтирующихся кораблей Балтфлота

Калининград, 18 декабря 2018, 07:47 — REGNUM  Первая в Калининградской области научно-производственная рота из 23 человек начнёт службу на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь», сообщила пресс-служба предприятия.

Военнослужащие Балтийского флота встретятся с руководством завода 19 декабря. На встрече их поприветствуют гендиректор «Янтаря» Эдуард Ефимов, представители штаба Балтийского флота и властей Калининграда.

Отмечается, что рота разместится на базе соединения строящихся и ремонтирующихся кораблей Балтфлота. Все военнослужащие — с высшим и средним профильным образованием, которые ранее прошли практику на предприятии: кораблестроители, судовые трубопроводчики и сварщики. Во время несения службы они займутся повышением собственного профессионального и образовательного уровня.

АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» — судостроительный завод в Калининграде, специализируется на строительстве мало‑ и среднетоннажных судов военного и гражданского назначения. Входит в Объединенную судостроительную корпорацию.

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