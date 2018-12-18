Мэрия Екатеринбурга продолжит борьбу с «гряземесами»

Екатеринбург, , 08:27 — REGNUM Проект закона, предусматривающего административную ответственность за парковку автомобилей на газонах, подготовлен в Законодательном собрании Свердловской области. Об этом сообщил первый заместитель главы Екатеринбурга Алексей Кожемяко в программе «Открытая студия. Екатеринбург» на канале «41-Домашний», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Чиновник уточнил, что это стало возможно после определения Конституционного суда, который допустил возможность создания соответствующей законодательной базы на уровне регионов.

«В настоящее время Законодательным собранием уже подготовлены изменения в законопроект о внесении изменений в 52 областной закон об административных правонарушениях. И туда будет внесён состав, который фактически вносит ответственность за стоянку на газонах», — сообщил Алексей Кожемяко.

Он уточнил, что в законопроекте будут даны определения газонам и зелёным насаждениям на которых нельзя парковать автомобиль.

«Вероятно, в этот раз этот состав будет работать и станет эффективным инструментом», — заявил чиновник, добавив, что в первую очередь должно работать не материальное стимулирование, а сознание самих водителей, что «так делать не нужно».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в законодательное собрание Свердловской области уже вносили проект закона, предусматривающего ответственность водителей за парковку на газонах, и они принимались депутатами. Однако водителям удавалось оспаривать решение регионального парламента в судебном порядке.

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После определения Конституционного суда в региональный парламент вновь внесли соответствующий проект закона, и он уже одобрен профильным комитетом. В случае его принятия за парковку на газонах в региональном законодательстве будут прописаны следующие штрафы: от трёх до пяти тысяч рублей для физических лиц, от пяти до 40 тысяч рублей для представителей власти и от 150 до 500 тысяч для юридических лиц.

Отметим, что против парковки автомобилей на газонах выступают многие горожане, которые прозвали таких водителей «гряземесами», так как из-за этого страдают естественное зелёное покрытие газонов, которые превращаются в разносимую по дворам многоквартирных домов грязь.

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