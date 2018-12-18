В Уганде запустили проект по утилизации отходов

Форт-Портал, Уганда, , 07:32 — REGNUM Новая кампания под названием «нет мусора», целью которой является сделать Уганду самой чистой страной в Африке к 2021 году, была запущена в городе Форт-Портал. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

Декларация Форт-Портала 2018 года была издана министром по вопросам местных органов власти Дженнифер Намуянгу в отеле Leiuseux в выходные.

Декларация с пометкой «проекты по поддержанию чистоты в Уганде» призывает все городские власти в стране убедиться, что их города чистые, привлекательные, со здоровым микроклиматом и экологически устойчивые для жизни, работы и инвестиций.

Проект возглавила консалтинговая фирма Plawaste Consult Limited. Форт-Портал планируют сделать примером, чтобы наблюдать за перспективами туризма и убедиться, что Уганда признана самой чистой страной на континенте.

«Необходимо поддержать переход от общества потребления к обществу с минимальным количеством отходов с помощью стратегии сокращения мусора, повторного использования и переработки», — сказала Намиянгу на конференции.

«Поэтому неконтролируемый сброс отходов, в том числе пластика, станет не только проблемой общественной чистоты, но и проблемой внешнего вида муниципалитета, что может иметь негативные экономические последствия», — добавила Намиянгу.

Министр призвала всех муниципальных руководителей обеспечить их муниципалитеты урнами и другими необходимыми удобствами для сбора мусора, мобилизовать сообщества и продемонстрировать им, как справляться с мусором, а также предоставить достаточное финансирование инициативе «нет мусора» и поддержать план на законодательном уровне.

«Плохая организация вывоза отходов в городах приводит к истощению ресурсов, экономической замкнутости, загрязнению воздуха, а также отрицательно влияет на здоровье населения, вызывая диарею, астму, лихорадку денге и другие заболевания», — заключила Намиянгу.

Мэр муниципалитета Лира Майк Огванг Олва Веве заявил:

«Главная проблема городских администраций — управление отходами. Поэтому я призываю Plawaste Council Limited незамедлительно посетить мой город сразу после Форт-Портала, а затем и муниципалитеты всей страны».

Исследование, проведенное в октябре 2018 Earth Day Network показало, что загрязнение пластиком вредит планете выделением парниковых газов, в частности метана и этилена, особенно быстро этот процесс происходит на солнце.