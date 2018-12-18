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Фильм «Айка» вошел в шорт-лист премии «Оскар»

Общество

Фильм рассказывает историю девушки, которая приехала из Киргизии в Москву на заработки

Вашингтон, 18 декабря 2018, 07:25 — REGNUM  Фильм российского и казахстанского кинорежиссера Сергея Дворцевова «Айка» стал одним из девяти фильмов в коротком списке, номинированном на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Соответствующий список опубликован 17 декабря на сайте киноакадемии.

В фильме «Айка» рассказывается история девушки, которая приехала из Киргизии в Москву на заработки. Фильм показывает путь человеческого роста молодой женщины, которая становится матерью, но отказывается от ребенка, но осознает свою ошибку.

Как сообщало ИА REGNUM, актриса Самал Еслямова, которая сыграла главную роль в фильме «Айка», признана лучшей актрисой 71-го Каннсого кинофестиваля. Фильм также завоевал гран-при на 28-м международном кинофестивале в Германии.

Читайте ранее в этом сюжете: Гран-при международного кинофестиваля в Германии завоевал фильм «Айка»

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